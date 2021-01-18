大陸女星黃聖依2004年以周星馳電影《功夫》，飾演啞女「阿芳」一炮而紅，也成為黃聖依的代表作，黃聖依也在日前參加陸綜《乘風破浪的姐姐》，讓她再攀演藝事業高峰，36歲黃聖依保養有術，依舊擁有凍齡顏值和前凸後翹的好身材，而黃聖依近日則身穿深V抹胸禮服，出席「2020YY盛典」，黃聖依解放白嫩美胸、曬香肩，不過她頭綁雙辮子、大方露額頭，也讓她髮際線全見光。

黃聖依16日火辣出席「2020YY年度盛典」，她身穿黑色抹胸馬甲上衣搭配黑色短褲，大秀香肩、胸前事業線和一雙長腿，黃聖依在舞台上開心唱歌、扭腰擺臀，炒熱全場氣氛。

黃聖依身穿黑色抹胸馬甲上衣搭配黑色短褲，大秀香肩和胸前事業線。（圖／取材自黃聖依微博）

黃聖依事後曬出穿搭照，並寫下：「今日份雙馬尾來襲～bling bling」，只見黃聖依對著鏡頭擺出撩人姿勢，一個彎腰就讓傲人雙峰若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，而綁著雙馬尾的黃聖依，大秀青春氣息，不過大露額頭的黃聖依，也讓她髮際線見客，黃聖依也因此遭指髮際線往後移。

黃聖依美照引發網友熱議，不少粉絲都留言狂讚：「美顏暴擊」、「少女感的依依子」、「雙馬尾的黃聖依美得可愛」、「完全是靠顏值」，但也有網友留言：「雙馬尾好看，不要再貼頭皮高馬尾了」、「打扮還是要和年齡相符更得體」、「弱弱的說一句，這服裝真的不好看，還好我姐顏值撐起來」。

(中時新聞網)