寒假即將來臨，基隆市政府為讓雙薪家庭父母安心就業、減輕弱勢家庭育兒負擔，全市45所公立幼兒園，寒假全面開辦「全日班」課後留園服務，自上午8點至下午5點，其中更有12園服務至下午6點。

教育處長林祝里表示，幼兒寒假期間，許多家長仍然需要上班，為使雙薪父母於幼兒寒假期間安心就業，鼓勵各公立及非營利幼兒園開辦寒假留園，只要有幼生參加即開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。

教育處指出，幼兒園課後留園依參加幼兒人數平均分攤，每園參加人數若為10人以上，則每小時收費50元以下；參加幼兒人數若未滿10人，則每人每小時收費80元以下，保險、午餐及點心費另計。

另外，教育處說，低收入戶、中低收入戶家庭，或其他經濟情況特殊幼兒參加課後留園，只要附相關證明文件或學校家訪證明，由所就讀的公立或非營利幼兒園提出申請，即可完全免費。

(中時 )