美國政府近日放鬆美台往來限制，此中國大陸外交部發言人華春瑩18日在例行記者會上表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。華春瑩表示，鑒於美方的錯誤行徑，中方已經決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁。但她並未進一步說明制裁的名單與更多詳細內容。

新浪財經報導，另外，針對香港警方近日大規模逮捕民主派人士，美國國務院根據有關總統行政令對六名中國及香港官員實施制裁一事，華春瑩18日表示，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。

華春瑩指出，香港是法治社會，法律面前人人平等。強調堅定支持香港有關部門依法打擊違法犯罪活動，維護法律權威，捍衛國家安全。針對美方的錯誤行徑，中方已經決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。

華春瑩並強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方必須立即停止插手香港事務，立即停止打著各種幌子干涉中國內政、危害中國國家安全，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

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