由交通部、教育部指導，和泰汽車（2207）、純青社會褔利基金會共同舉辦的「第21屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」已經起跑，即日起至2021年3月31日止為初賽收件期間。參賽對象為低年級組（國小一、二年級）、中年級組（國小三、四年級）、及高年級組（國小五、六年級）。此外，為鼓勵身障同學，參賽即獲得獎狀乙張。

和泰汽車指出，今年設定主題為「兒童安全過路口」，希望小朋友能以繪畫的方式表達相關的交通安全知識觀念。主辦單位將邀請專業人士組成評審委員會於每組別各選出50名進入決賽，並參加2021年5月15日在交通部舉辦的決賽暨頒獎典禮。

和泰汽車指出，「和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」舉辦20年以來，累計參賽人數超過捌拾參萬人，為鼓勵全班參與，亦推出「班級人氣獎」，對前1,000組參賽班級致贈童書乙套。主辦單位並以初賽孩童參賽的圖畫紙數量，加倍計算，捐贈費用幫助弱勢及偏遠的學童。

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