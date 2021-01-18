前性感女團「女F4」成員Amy（葉庭蓁）的父親是海天保全董事長，但她14歲為了當上明星就不靠家裡支援，加入團體後因火辣身材獲得關注，解散後有人淡出螢光幕、或是轉往大陸發展，Amy選擇留台打拚，目前的演藝成績卻不如預期，闖蕩23年月收僅1.5萬，淪落到吃超商報廢品果腹。

Amy近日上節目《小明星大跟班》的「演藝圈中低收入戶」單元，她透露受疫情影響都接不到工作，這次錄影是近幾個月的第一個通告。Amy談到自己從女F4出道至今已經19年，如果加上成團前參加的歌唱比賽或受訓期，就是踏入演藝圈23年，但是待在女F4的時候，Amy都是跟著團員們一起唱歌，始終找不到獨唱的機會，自然沒有被發現歌唱天賦，出道23年一直懷抱著出個人單曲的希望。

女F4團員各個以身材聞名。前排左一為Amy。（圖／中時資料照）

受到新冠肺炎影響，Amy的工作大量減少，導致自己月收入才1.5萬，只能吃老本，加上7歲兒子的養育費，存款數字僅剩下9000元，她悲吐曾有一年多的時間，都會到便利商店拿報廢食品來省錢求溫飽，日子過得慘淡又心酸，好在丈夫和父親伸手幫忙家庭開銷，讓Amy能繼續在演藝圈努力，朝著發行個人單曲的夢想前進。

不過，Amy雖然已經是演藝圈資深前輩，一直有在接各種大大小小的活動，但老是被工作人員誤會離開演藝圈了，讓她聽了很難過，加上疫情影響，大咖藝人都留在台灣，變相影響到她接活動，忍不住大呼：「大家都找大咖」而其他嘉賓聽完Amy的窘境，溫馨地提出經營自媒體的建議，或許能闖出一片天。

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(中時新聞網)