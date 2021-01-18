110學年度大學學科能力測驗將於22、23日登場，台南考區共有9992人報考。因應防疫，考試當天須佩戴口罩，並配合量測體溫，同時考試期間不開放親友陪考。

台南二考區由國立台南大學承辦，考場設在國立新營高中，考試當天7時30分起開放進入考區，一律由民權路正門入場、由民治路側門離場，請記得攜帶入場識別證、並佩戴口罩，還要配合量測體溫，考試期間不開放親友陪考。

考生自進入試場起，除查驗身分核對面貌時，可暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌外，應全程佩戴口罩。若考生不配合，屢經勸導仍故意不戴者，將扣減該節全部成績。

考試科目共五科，採自由選考，第一天（1月22日）上午考英文，下午考國文（選擇題）、社會；第二天（1月23日）上午考數學，下午考國寫、自然。

南大提醒考生，務必攜帶應試有效證件參加考試，應試有效證件為國民身分證、有照片的健保卡、駕照、居留證、護照、或中華民國身心障礙證明正本。而無照片的健保卡、學生證、或台南市市民卡則屬無效證件，請考生出發應考前，務必先行檢查確認。

另，行動電話或任何行動裝置須「完全關機」並置於臨時置物區，建議考生盡量不要攜帶行動電話或任何行動裝置進入考場應試。台南二考區將於21日下午2時至4時統一開放試場，供考生查看試場位置，但不得進入教室查看座位。

(中時 )