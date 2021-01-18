苗栗市82歲張姓老翁18日吃完早餐後，獨自一人乘坐輪椅從家中出外散心，一路走到4、5里遠外的南苗市區街上，因體力不支在超商旁逗留，幸超商店員機警察覺有異，報警請求協助，老翁並在警方幫忙下平安返家。

苗栗警察分局南苗派出所警員吳昊軒、鄧宏德18日上午近11時許，接獲民眾報案疑似有老人走失，趕赴現場發現老翁身體虛弱乘坐輪椅在超商旁休息，並帶回勤務處休息。

警方以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，查出老翁的年籍資料並聯繫老翁女兒帶返家照顧。張姓老翁女兒表示，父親吃完早餐後只說要外出走走，以為只是在附近散步，沒想到父親跑到那麼遠的地方。老翁家人對員警的熱心協助，讓父親能安然返家深表感激，同時也對於父親的行為造成員警的奔波感到抱歉。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，同仁於巡邏勤務第一時間發揮同理心迅速查出老翁身分及聯繫家屬護送老翁返家，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許。

(中時 )