黃姓女子去年3月從越南返台，被告知要居家檢疫，卻在檢疫期間下樓領包裹，遭台北市政府衛生局裁罰10萬元。黃女自認沒出社區大門，不服提告，但台北地院行政訴訟庭認為裁罰無違誤，判她敗訴，可上訴。

黃女2020年3月22日從越南入境台灣，經衛福部通知居家檢疫14日，她卻在第3日25日中午出門，搭乘電梯下樓領取包裏，10分鐘後返家，違反《傳染病防治法》遭市府開罰10萬元。她提訴願遭駁，進而向北院行政訴訟庭提告。

黃女主張，她在越南時資訊不流通，不清楚台灣居家檢疫情形，機場檢疫人員也沒詳細告知住家範圍，她只是到警衛室領包裏，沒離開社區大門，且全程戴口罩，10分鐘內就回家，未擴大傳染風險，因此請求免除或減輕罰鍰。

法官指出，依照衛福部函釋，居家檢度目的是為避免與同住以外之人接觸，以降低傳播風險，依規定除經獲准外出就醫就診、奔喪、探病外，均不得離開住家或隔離地點，而隔離範圍是以大門為界線，且他人無法隨意出入為原則。

法官認為，社區電梯、大廳是住戶共同使用，居家檢疫者若任意進出該空間，無疑會增加傳染風險，無法有效防疫，因此，黃女自行定義隔離範圍為社區大本，顯然違反居家檢疫目的，主張並不可採。

另外，疫情期間，疾管署每天透過新聞稿、網路直播告知最新資訊，黃女審理時也自承：「在機場因為趕著回家，沒有問太多細節，里幹事告訴我可以打1922」等語，可見黃女資訊不足，自己也有過失，法官因此認定開罰無違誤，判黃女敗訴。

(中時 )