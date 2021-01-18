新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，軍事建築已荒廢。（葉書宏攝）

新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，多為農業使用。（葉書宏攝）

新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，多為農業使用。（葉書宏攝）

新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，多為農業使用。（葉書宏攝）

新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，多為農業使用。（葉書宏攝）

新北市中和灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，市府啟動通盤檢討，將以「區段徵收」方式規畫再利用。灰磘里里長林鑫宏痛批，「100坪土地僅分回40坪，政府根本欺負人！」城鄉局則表示，計畫已送中央審查，至少還需1至2年時間。

中和灰磘地區位於國道3號中和交流道南北兩側中和都市計畫農業區土地，面積約為57.71公頃，早年因軍事建築限建，使用率不高，軍方遷移後軍事建築荒廢，周圍多為農業使用或鐵皮工廠。

林鑫宏表示，灰磘里民很可憐，歷經軍方、高速公路2次徵地，如今國軍遷移本以為發展機會來臨，但市府採用「區段徵收」方式，民眾若有100坪土地，最後僅剩下40坪，這麼差的條件，試問有誰會接受？

林鑫宏也說，里內很少外來人口，市府啟動通盤檢討至少影響里內逾6成民眾，周圍用地多為農業使用，或將土地租給工廠作為廠房使用，里民並非不支持地方發展，而是市府應提出更好的方案，讓民眾可以接受。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，計畫已送中央審查，之後還有環評、公益性正當性評估，至少還需1至2年時間，農業用地都是採用「區段徵收」方式，未來規畫精緻農業、生技、資通訊等產業進駐。

關於里民抱怨「區段徵收」民眾分回比例部分，許仁成說，民眾分為比例約為40％左右，比例由地政局決定，目前尚未有定論。

(中時 )