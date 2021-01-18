因應教育部「獅子座計畫」，國立台灣師範大學表演藝術學士學位學程今年開放6名特殊選才，中華藝校影劇科表演藝術組一舉囊括3正取、3備取。劇三真班學生洪歆悅名列榜首，同班同學黃顗傑排名第三，能歌善舞的實力獲得肯定。

台師大選才此次共吸引全國500多位學生報名，複試篩選42人進行口試及術科考試。術科考試內容為中文音樂劇演唱與肢體面試與才藝表演。

洪歆悅國二時就獲得全國戲劇比賽光影偶戲組特優，一心朝影劇發展。在華藝影劇科表演藝術組時，高一累積音樂劇實力，高二獲得全國舞蹈比賽特優、也取得報考門票，高三在展演實務課程中獲得全校第一名，還獲國際崇她社「崇她獎學金」，成為「傑出藝術獎女性代表」。

黃顗傑多才多藝，會吉他、跳街舞及現代舞，更會舞龍舞獅、八家將等民俗技藝，還會編舞、作詞作曲、主持與朗讀。在校三年參賽、得獎紀錄難以計算。

熱愛表演的王宥然克服體重過重的困擾，苦練唱歌、跳舞、樂器，3年來堅持每天清晨5點半起床校車到校，晚上8點排練結束才搭火車回家，奠定優異表演實力。

影劇科主任李寧表示，影劇科規劃多元課程，讓學生能跨域學習，擁有不同專才，每年春秋季展演活動更是學生驗收成果的舞台，6位同學累績多元實力，以扎實的訓練取得優異的成績，堪稱華藝學弟妹的典範。

(中時 )