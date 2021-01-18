北部醫院新冠肺炎院內感染擴大，蔡英文總統今天再度喊話，強調政府會用最嚴謹的態度，來面對這次的醫院感染事件，也一定會當醫院全體同仁的後盾。「我也要跟大家說，台灣整體的疫情都在穩定掌控中，請不要驚慌」。

蔡英文稍早在臉書表示，這幾天醫院感染的新聞，難免讓大家覺得緊張，不過，這也是我們調整腳步，好好檢視和加強防疫措施的機會。

中央流行疫情指揮中心已經宣布，將派員進駐發生感染的醫院，透過成立「前進指揮所」，加強協調，嚴格管制，落實消毒。她強調，我們會用最嚴謹的態度，來面對這次的醫院感染事件，也一定會當醫院全體同仁的後盾。

蔡英文表示，她要跟大家說，台灣整體的疫情都在穩定掌控中，請不要驚慌。只要記得戴口罩、勤洗手，小心生活起居，「我相信團結防疫的台灣人，一定可以平安通過疫情挑戰，今年一定會是個好年」。文末也再度呼籲「團結拚防疫」「一起撐醫護」。

(中時 )