映興(3597)去年12月合併營收達1.01億元，創下單月歷史新高，公司自結2020年前11月每股盈餘為1.13元，映興表示，期待今年營運比去年好。

映興電子產品主要應用於工業、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業，公司近幾年也積極開發防水連接器模組與移動式太陽能智慧儲能系統，在電動兩輪車布局已見到成果，移動式太陽能智慧儲能系統亦因兼具環境監控及戶外照明等功能，獲得Google等國際大廠採用於廠區，以及戶外演唱會等。

受惠於5G基地台電源系統大電流線束及移動式太陽能智慧儲能系統出貨放量，映興電子去年12月合併營收達1.01億元，年成長74.25%，創下單月歷史新高，也激勵公司股價連番飆漲，公司今天應主管機關要求公告獲利自結數。

映興自結去年11月稅前盈餘為495萬元，年成長160.53%，單月每股盈餘為0.15元，累計去年10月及11月稅後盈餘為574萬元，每股盈餘為0.17元，累計前11月稅後盈餘為3806萬元，每股盈餘為1.13元，累計2020年合併營收為8.3億元，年成長6.67%，由於去年12月合併營收衝高，預估去年第4季獲利有機會超越第3季。

展望今年，映興表示，5G基地台電源系統及電動兩輪車出貨持續成長，移動式太陽能智慧儲能系統受疫情影響，須看美國當地客戶推展狀況，期待今年能比去年好。

(時報資訊)