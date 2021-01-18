在外資法人獲利了結以及三星電子領跌下，KOSPI指數大跌71.97點，為3,013.93點，跌幅2.33%。

成交量高達22.8兆韓元，約207億美元。下跌家數為715家，上漲只有164家。外資賣超2200億韓元，散戶則反手大接5140億韓元股票。

KB證券表示，大盤表現走樣，外資與本土法人紛紛先出脫手中持股。中國大陸經濟成長數據亮眼，也讓外資暫時從韓股抽離資金，跑去投資陸股。

三星少東李在鎔18日下午行賄一事遭判刑兩年半，並即刻收押。消息傳到市場，三星電子狂瀉3.41%，同業SK海力士卻上漲1.9%。

樂金化學跌1.53％，三星SDI也大跌4.21％。藥商賽特瑞恩(Celltrion)跌4.56%，現代汽車則小漲0.42％。

15日，美國12月零售業績連三個月減少，為抑制疫情擴散的社交限制，導致失業者增加。另外，景氣復甦力道增溫下，中國大陸18日公布的2020第四季經濟成長和12月工業輸出，都有正向數據傳出。

由於再過一個月就是農曆春節，但中國大陸東北此時卻傳出染疫者增加，引發市場不安。

Kiwoom分析師表示，利空包括中國大陸湖北緊急封鎖，以及美國零售銷售數據不佳。但是，中國大陸經濟成長數據超越預期，也讓市場對景氣復甦增加信心。

最新匯價，目前1美元可兌換1,103.9韓元。

(時報資訊)