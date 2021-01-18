台中市後車頭發展協會有別以往連續六年舉辦的歲末圍爐寒冬送暖餐會，今年因應疫情決定與惠民扶輪社在國小學童結業式前的連續兩天舉辦實名制包場關懷餐會，第一天招待200名台中國小環保志工、導護生等學童，小朋友開心吃牛排，也提前感受年節氣氛。

台中市後車頭發展協會榮譽理事長，同時也是市議員鄭功進指出，這次連續兩天與貴族世家南台中店，預訂近500份的排餐，辦理實名制包場清寒助學關懷餐會，18日更請來教育局長楊振昇共享愛心排餐，除了鼓勵現場的學童，勇於面對艱苦環境的挑戰，更要養成勤勉積極的正向求學態度。

鄭功進感謝，台中國小張添琦及大智國小鄭麗娟，兩校校長的鼎力相助之下，透過校內自主完成體溫確認的防疫計畫，才讓這兩場餐會得以圓滿成功。

六年級的王姓學童表示，雖然自己的家就住在牛排館旁邊，但卻一直沒有機會來這邊用餐，更不知道原來校門口這面壁畫的完成，是需要這麼多人的出錢出力，才能完成這幅入口意象。五年級的陳姓學童也說，其實這是他第一次用刀叉，完整享用完整份排餐的初體驗，想不到還有助學紅包可以領，自己一定會更努力踏查校園，希望明年還能有機會來這裡接受表揚。

台中市後車頭發展協會理事長則表示，主辦單位還準備數百包獎勵助學金及表揚獎狀，希望當一個窗口，讓教育局提早社福整合資源協助弱勢的脆弱家庭，以達成追求自我實現的學業表現，會後也特別準備1000份的復興路台中肉圓待用餐，讓有需要的弱勢及寒士，都能免費到服務處領取在地名店台中肉圓的兌換券。

(中時 )