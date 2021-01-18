香港恒生指數18日開低走高，截至收盤，恒生指數漲1.01％，報28,862.77點；國企指數漲1.25％報11,462.52點；紅籌指數漲2.39％報4,089.5點。

此外，恒生科技指數漲超3％。其中，美團漲5.66％、小米漲2.05％、騰訊漲1.86％。

個股表現方面，港交所漲5.15％，該股2020年度漲幅為71.64％，2021年至今的11個交易日再度累漲14％。南下資金上週五（15日）淨買入港交所4.53億港元後，南下資金18日持續淨買入港股，截至收盤，南下資金淨買入229.71億港元，為開通以來首次。

恒大物業H股大漲26.22％，公司17日召開軍令狀誓師大會，並下達兩大考核目標：其一，2021年要每月新增拓展在管面積3,000萬平方公尺；其二，每季度淨利潤都要較2020年全年淨利潤的四分之一增長50％以上。若實現上述目標，均刷新行業紀錄。

(工商 )