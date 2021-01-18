根據美國商業專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services公佈的2020年度專利排名報告，Canon以3,226項專利數量榮登全球排名第三名，同時蟬聯十六年日本企業排名榜首，亦成為全球唯一連續35年獲得美國專利排名前五名之企業。

Canon積極推動全球化事業版圖，同時相當重視海外專利權的取得，為了配合各地市場不同的商業模式、科技趨勢與產品發展，Canon致力於制定詳盡的專利申請計畫，成為保護研發成果的重要利器。奠基美國發達的高科技產業、以及龐大市場規模，成為Canon事業拓展與技術策略聯盟的重要據點。

Canon不斷增進技術開發和智慧財產權保護工作，不僅包含產品面所需的基底技術，還包括共享於下一代社交通訊基建的無線通訊和圖像壓縮技術。除此之外，Canon於2020年5月以創始成員身份加入COVID-19的抗疫對策聲明，以協助疫情蔓延得以盡快結束。根據該聲明，Canon承諾不會對開發、製造和其他旨在阻止COVID-19傳播相關活動的知識產權作出追究。2021年Canon亦持續扮演業界專利領頭羊，透過持續的技術創新以及智慧財產保護，創造更優質與便利性的產品服務，並促進產業升級發展。

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