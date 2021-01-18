唐吉訶德1/19正式在台開幕 三層樓供購物迷盡情掃貨

唐吉訶德是日本知名連鎖折扣店，以價格便宜聞名，總店位於東京中目黑，因為24小時營業，是許多觀光客夜間打發時間的好去處。台灣首間唐吉訶德將於明天(19日）上午10時台北西門町開幕，因疫情無法去日本觀光的民眾可以在店內感受到濃濃的日本當地氣息，預計將引發一波排隊熱潮。

《中時新聞網》於今日搶先直擊，感受到店內空間非常寬敞，和日本逛店時擁擠的感覺非常不同，逛起來很舒服。另外為了歡慶開幕，現場有許多開幕期間限定特價的商品，過去大家需要辛苦到日本扛電器回來，現在都不用麻煩了，在西門町就能無痛購入。生鮮區更有日本進口草莓、日本和牛、北海道干貝，讓人彷彿置身日本，非常有「偽出國」的氣氛。

唐吉訶德在日本及東南亞共有637家店，在台首間店選定西門商圈，全店有三層，店鋪總面積1615平方米，將採取24小時營業模式，販售主力除了趣味商品，還有生鮮食品與熟食區，讓消費者能吃到來自日本的道地滋味。

「DON DON DONKI」宣布於1/19正式開設台灣首號店。（圖／品牌提供）

消費者進入店鋪隨樓面指引搭乘手扶梯後，首先會來到以販售生活雜貨為主的三樓的空間，商品類型包括食品、零食、美妝、玩具、家用品、雜貨、服飾，特別受注目的是美妝專區，集結了眾多實用的人氣商品，除了有深受台灣人喜愛的日本彩妝產品，面膜類的保養品項更是掃貨的一大重點，受到網友激推的UZU渦大和匠筆眼線液、Saborino早安面膜等都能在此找到。

美妝專區結了眾多實用的人氣商品，是掃貨的一大重點！（圖／品牌提供）

二樓則包含生鮮(蔬果、精肉、鮮魚、熟食)、飲品等商品，值得注意的是，因應台灣人的喜好，店鋪供應了多個蘋果品種供挑選，包括清脆爽口的蜜富士蘋果，和香氣逼人多汁的喬納金蘋果等，日本的冷凍食品、冰品和頂級肉產品在這裡也能買到。

因應台灣人的喜好，店鋪供應了多個蘋果品種供挑選，包括清脆爽口的蜜富士蘋果，和香氣逼人多汁的喬納金蘋果等！（圖／品牌提供）

至於在日本超搶手的頂級鹽味毛豆，以及當地人日常食品Yamada 納豆名人也有供貨。為滿足消費者即食餐的需求，「DON DON DONKI」同步販售熟食商品，包括自家製Pizza、大阪燒等不可錯過的美食。此外，多款和風甜點如靜岡抺茶蕨餅、紅豆大福、北海道麻糬串亦將同步登場。

來到零食食品區絕對會被琳瑯滿目的商品種類給深深迷倒，消費者對日本零食的渴望皆能在此滿足。（圖／品牌提供）

一樓則是收銀台、驚安商品、日本美食區，驚安商品專區提供多樣超優惠商品，豐富消費者的購物體驗；日本美食區除了將販售在多個地區掀起熱潮的烤甜蕃薯外，還有Don Don燒、關西煮、串燒等暖心即食商品。

為慶祝唐吉訶德正式登台，凡是單筆消費滿3000元，即贈送限量帆布袋。另外，下載「DON DON DONKI」APP並登入為會員，消費滿300元還可兌換限定飲料提袋，贈品數量有限，贈完為止。

(時尚)