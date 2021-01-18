台中市警局第四分局為頓挫業者僥倖心態，連日每天都派員到夜店實施高強度臨檢，彰顯對違法（規）者制裁的決心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中夜店「Super House」為了炒熱開幕夜氣氛，日前找來1男2女白俄羅斯籍舞者，在舞台上表演前後擺動的疑似3P性愛動作，影片流出遭到警方取締，業者與三名舞者全被依妨害風化罪嫌送辦。事後3名俄籍男女舞者的全身照曝光，女舞身材火辣，面貌姣好，全身穿著中間鏤空的肉色緊身衣，在眩目燈光下如同全裸，讓台下觀眾看得血脈賁張、鼻血直流。

據「ETtoday新聞雲」報導，這段如同3P性愛表演影片，事後被po到網路遭到警方取締，警方13日晚間傳喚業者與3名俄籍舞者到案說明，但3名表演者一致表示不懂台灣法令，不知會觸法，只是配合業者要求做表演，這3名白俄舞者的年齡分別男舞者31歲、白髮女舞者28歲、黑髮女舞者31歲。

從曝光的畫面可以看到，男的體型健壯，女的身材火辣、面貌姣好，其中2名女子都穿著中間鏤空的肉色衣，胸部僅以圓型亮片遮住，由於表演時燈光昏暗，乍看之下有如全裸上演，令台下觀眾看得狂叫不已。

據悉，這間夜店的前身是知名夜總會「Show House秀屋」，內部有5個包廂區和搖滾區，消費從8千到8萬元不等，為了迎接16日開幕夜，提前在10日晚上找來3名白俄羅斯籍男女舞者表演，男的躺在地上，任由2女前後跨坐在腰部前後擺動，儼如上演活生生的3P秀。

對於遭警方取締，業者低調回應表示，當晚三名俄籍舞者表演3分鐘，但只有15秒讓人有不當聯想，希望社會大眾能以藝術眼光看待，日後也會注意相關法令規定。

(中時新聞網)