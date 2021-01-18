從兒童台姐姐出道的「小蜜桃姐姐」朱安禹2011年閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，朱安禹婚後生下一對子女並淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過夫妻倆近年卻屢被傳出烏龍婚變，而朱安禹今（18日）則曬出夫妻結婚10週年照，也讓婚姻實況全曝光。

小蜜桃2011年閃嫁李慎言後，幸福組成一家四口，小蜜桃則專心在家照顧丈夫和孩子，不過朱安禹近年卻接連被爆烏龍婚變，甚至傳出夫家投資失利，對此，小蜜桃當時也親上火線，轉發老公聲明強調「債務已解決」，並駁斥絕無人間蒸發，至於外傳婚變，李慎言的聲明中也提到，家庭和睦幸福，雖生意有些起伏，但和妻子總能攜手挺過，小蜜桃也向關心她的親友們保證「請放心，我們很好」。

水蜜桃姐姐微博全文。（圖／取材自水蜜桃姐姐momo朱安禹微博）

而小蜜桃今則在網上曬夫妻合照，並寫下：「我們的第一個10年 餘生請持續指教」，只見小蜜桃和李慎言難得享受兩人世界，夫妻一起到餐廳看夜景慶祝，桌上還有10週年快樂的字樣，以及用紅色花瓣排的愛心圖案，相當浪漫。

夫妻甜蜜過紀念日，小蜜桃不吝嗇PO合照放閃，小蜜桃和李慎言都笑得甜蜜，也讓兩人過去的婚變傳聞不攻自破，網友也紛紛留言祝福：「10週年快樂 繼續幸福下去」、「要一直幸福喔」、「未來還有無數個十年，祝福姐姐」、「幸福美滿喔」、「甜蜜喔 週年快樂」。

(中時新聞網)