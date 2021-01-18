南投縣中寮鄉石龍宮的信眾，習慣以泡麵作為供品，不少還願信眾也總帶著一箱箱泡麵供奉，以「泡麵土地公」聞名，不少信眾只要來參拜就必吃上一碗泡麵。近日網友卻發現，不少信眾沒吃完就將麵條倒進廚餘桶，難過地寫下「真的不要再浪費食物了。」

一位網友17日在臉書社團《爆怨2公社》發文，配上兩張照片，其中一張照片為琳瑯滿目的泡麵櫃子，另一張則為廚餘桶所瀝下數量驚人的泡麵殘渣。原PO氣憤地表示，廟方和善心人士長期提供免費泡麵給信眾果腹，但卻有非常多人不珍惜、浪費。

原PO寫下勸世文，提醒大家「真的不要再隨便浪費食物了！大家真的要對食物珍惜、好一點好嗎？」，文發出後，不少網友看了圖片相當氣憤，怒罵「天啊！廚餘好多」、「自助的方式就是這樣，應該要有人在那管控才對，避免有人這樣浪費」。

但也有網友認為，圖片的廚餘並非浪費，而是每個人吃剩的麵渣，因為信眾眾多，經過長期累積，才造成如此可觀的廚餘量，還有網友說，「幾百碗的渣渣就會很驚人，我覺得不要只看事情表面」。

據了解，早年「大家樂」盛行的時代，許多人熬夜求明牌、逼籤詩、看浮字，在荒郊野外餓了就吃泡麵充饑，還願時以泡麵當供品，並且留下來與大家分享，因此形成傳統；如今廟旁排放琳瑯滿目的泡麵，任君選擇免費吃，南投縣中寮鄉石龍宮設有大型飲水機供人沖泡麵、呷平安，因此被稱為「泡麵土地公」。

(中時新聞網)