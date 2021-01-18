民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日通過後，後續登場的罷免行動中，除了罷捷之外，最受關注的就是「割萊委」，而台北市議員羅智強也前進台中大甲，推動「3Q掰掰」，要發動罷免萊豬立委陳柏惟。對此，資深媒體人韋安分析，有羅智強加入推動罷免行動，陳柏惟有很高的機率會被罷免。
韋安今(18日)在臉書上表示，繼出人、出力、出錢，成功罷免王浩宇之後，藍營空軍總司令羅智強又宣佈，將前進台中大甲，推動「3Q掰掰」，「罷萊委」陳柏惟的行動，且已有台中在地里長正式響應。
對於羅智強推動罷免陳柏惟，韋安更提出三點分析指出，最後「3Q掰掰」，有極高可能性成真：
一，在罷王的過程中，羅和藍營已經累積實戰經驗和信心。
二，羅智強有很強的募款能力，讓持續幾個月的罷免活動，不用擔心「糧草」。
三，結合羅現在進行中的「反萊豬公投」聯署活動，「3Q掰掰」、「罷萊委」，聯署過關成案，應該不成問題。
此外，陳柏惟今天也針對此事作出回應，他表示，會尊重民主結果，也知道會被放大檢視，但被指控講髒話又腥羶色、發言很不聰明，並不認同，但「要做大的，就要能承擔被糟蹋，這個很正常」。他還反嗆羅智強，國民黨中「外來的政治人物」，只會蹭聲量、帶風向，但實際在市議會做了什麼，真的講不出來。
(中時新聞網)
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