昆凌和電影《叱咤風雲》出品人小刀一起現身高雄映後活動。（創映電影、量能影業提供）

柯有倫、范逸臣獻唱主題曲為電影宣傳。（創映電影、量能影業提供）

由周杰倫（周董）監製，愛妻昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》票房開紅盤，首週末兩日全台票房衝破600萬，昆凌日前出席活動被問和周董計畫如何過情人節，表示「要先『處理』好老公的生日，才能喊話我的情人節」，透露會全家一起去露營慶祝周董生日。18日是周董42歲生日，夫妻倆在高雄宣傳完電影續留在南部，為周董舉辦3天2夜的露營慶生派對，而周董也在IG貼出自己站在登山步道上的登山照，表示「好久沒爬山了」。

主唱電影同名主題曲《叱咤風雲》的范逸臣、柯有倫上週日到和平籃球比賽現場飆歌，兩人首度合體公開演唱，唱出與電影中同樣「急速狂飆」的快感。現場近7000名觀眾瘋狂歡呼，范逸臣也感受到觀眾熱情，直接飆上比原Key高8度，直呼「很爽」。

和周董同是1月壽星的柯有倫也在上週六獲得《全民星運動會》籃隊藝人全員到齊驚喜慶生，他感動說：「在映後現場發現了很多老朋友都來支持我們，有一些已經很久沒碰面，在戲院碰面很驚喜，沒想到有一部電影，可以把大家又重新聚在一起。」而柯有倫也透露將在1月21日於Legacy舉行「生日老友記演唱會」期待與老友歌迷碰面。

(中時 )