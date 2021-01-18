大學生返校！高鐵加10班、打5折 周四搶票 17:052021/01/18 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵有大學生開學返校五折優惠。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在2月份各大專院校開學之際，為滿足大學生返校需求，台灣高鐵表示，將在2月18日至2月22日期間，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各1班，共10班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月21日凌晨零時起依售票規定，逐日開放購票。 疫情衝擊父母收入！逾八成大學生想寒假打工 創13年新高 英雄聯盟卡擁光環 年輕客群力捧 (中時 ) #大學生 #5折 #2月 #返校 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 七人座 Model Y 第三排座椅試乘！空間極度有限、小隻馬也坐得好緊繃 09:492021/01/18 汽車情報-汽車新聞 夏語心房東突暴漲租金 罕動怒：我要拆了他家 15:492021/01/18 娛樂 刷卡買年菜 早鳥方案最划算 04:102021/01/18 生活新聞 《產業分析》5G、電動車扮推手 銅箔產業迎史上最旺榮景(3-1) 09:432021/01/18 財經 《商情》出口疲弱 馬來西亞棕櫚油連5跌 10:172021/01/18 財經 五寶爸上班5天就辭職 潔哥怒嗆理由一堆：不知道檢討自己 11:262021/01/18 娛樂 桃機貨運創新高 有望躍全球前5 04:102021/01/18 地方新聞 國5直通蘇花改 月底提報交通部 04:102021/01/18 地方新聞 香港單日破百宗病例 第四波疫情恐多10倍人 16:112021/01/18 兩岸 弘光科大與高中聯手辦電競賽 賽事全程學生全包 12:502021/01/18 寶島 不只拚連霸 餅總心念5成勝率 04:102021/01/18 運動天地 生活熱門新聞 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 台大醫院開第一槍！嚴防院內感染 加護病房探病限一次 - 生活 毒口罩出爐！口罩大廠都中標 消費者錯愕 - 生活 打臉周玉蔻爆料 陳時中揭案856醫師身分 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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