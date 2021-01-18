在2月份各大專院校開學之際，為滿足大學生返校需求，台灣高鐵表示，將在2月18日至2月22日期間，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各1班，共10班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月21日凌晨零時起依售票規定，逐日開放購票。

(中時 )