台中教育大學文化創意產業設計與營運學系在台中市第二市場旁的中山路鈴蘭通舉辦「2021炒蛋市集-小城柳岸鈴瓏迺」邀集超過40個在地攤商共襄盛舉。（馮惠宜攝）

台中教育大學文化創意產業設計與營運學系日前利用周末在台中市第二市場旁的中山路鈴蘭通舉辦「2021炒蛋市集-小城柳岸鈴瓏迺」，現場不僅展現文創系USR產學合作成果，更邀集超過40個在地攤商，以及台中科技大學、靜宜大學、朝陽科技大學USR團隊共襄盛舉，呈現台中各大學對社會責任的付出，並散發濃濃的年節氣氛。

「2021炒蛋市集-小城柳岸鈴瓏迺」特別規劃在第二市場旁的中山路鈴蘭通辦理，以「重現年貨大街」為主軸，邀集超過40個在地攤商，包含特色年節小食、傳統捏麵人、古早味棉花糖、迎春新衣、文創手作的好運良品、過年闔家歡樂的骰子遊戲－十八啦比大小等豐富有趣的設計。

此外，台中教育大學美術系同學的現場書法教學，將帶領民眾創造屬於自己獨一無二的手寫春聯及紅包，還有現場消費蒐集不同指定花色撲克牌，即可兌換獎品的好運大老二活動，讓大家提前感受濃厚的年節氛圍，並充分展現各校產學合作成果與校園的青春活力。

市集中最耀眼的是陽傘上高掛紅色燈籠的攤位，他們是文創系三年級同學，以台中中山路鈴蘭通六間商家為產學合作設計標的，挖掘商家文化故事，運用價值適配、商業模式診斷分析企業經營管理及品牌，並透過市集進行設計成果的消費市場驗證。

而主辦單位也特別邀請「寫作中區」籌辦「小城故事多．舊城導覽」帶領大家深入了解鈴蘭通與第二市場周邊的發展脈絡以及老建築的美麗與哀愁。

(中時 )