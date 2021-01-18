通緝犯王亦傑利用受美濃區農會委託之便，勾結同為該農會載運紅豆的張姓工人，將上百噸紅豆賤賣給郭姓男子，高雄檢警調查後，循線逮捕王男等人，訊後移送橋檢。橋院審理後，判處王亦傑2年8個月徒刑。

檢警調查，王亦傑化名王煥傑，受雇於美濃區農會，於2019年8月至11月，將存放在屏東縣農會多處倉庫與碾米廠的紅豆，載運至美濃區農會的清水倉庫。

王亦傑聘用了工人張嘉緯，管理紅豆倉儲與運送。王亦傑因為發現清水倉庫管理鬆散，且未嚴格清點紅豆數量，於是告訴張嘉緯「紅豆計畫」，張同意配合，開始駕駛大貨車，運送紅豆盜賣。不知情的黃姓男子也配合計畫。

檢警表示，王嫌指揮調度張嫌，於2019年10月21、22、24日3度前往盛發倉庫載運紅豆，載到清水倉庫。共盜賣紅豆132噸850公斤，價值新台1018萬餘元。位於屏東的世谷公司的郭姓男子明知道此批紅豆來路不明，仍以每公斤35元的價格向王嫌購買，匯款330萬元給王亦傑的帳戶。市價一公斤76元

檢警調查後，於2020年1月30日拘提王亦傑到案。案經橋頭地院審理後，依業務侵占罪判處王男和張男各2年8個月及1年有期徒刑，收受贓物的郭男則因先繳還100萬給農會，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，並須提供160小時的勞務，接受5場法治教育。黃男則因不知情，獲判無罪。

(中時 )