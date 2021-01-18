新型冠狀病毒變種具高度傳染性，可能是歐洲各國封城多時疫情無緩和跡象的原因，讓專家憂心將面對疫情更困難的大流行，歐盟國家領導人將緊急開會商討對策。

德國「世界報」（Die Welt）報導，歐盟一名不具名官員表示，歐洲各國封城已一段時間，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新確診病例卻居高不下，讓各國政府感到意外，可能的解釋是來自英國、名為B.1.1.7的變種病毒株。

這名官員說，在英國，從發現病毒到爆炸性的傳播大約需要2個半月的時間，歐盟國家十分擔心幾個禮拜後也會出現跟英國一樣的大流行情況，各國領導人計畫在21日緊急開會商討對策。

根據奧地利薩爾茲堡（Salzburg）病毒學家蓋爾（Richard Greil）的研究，變種病毒的症狀雖然較輕微，但傳染力卻比原來的病毒還高40%至70%。

歐盟最高衛生官員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）也警告變種病毒的危險性。

她說，即使剛獲准上市的疫苗目前看起來能有效阻止這種病毒散播，接種作業到目前為止也進展順利，各國政府不能大意，

由於疫情無緩和跡象，歐洲各國只好繼續嚴格執行封城措施，避免醫療體系崩潰，即使付出經濟成長的代價也在所不惜。

奧地利政府昨天宣布，將把聖誕節假期後實施的封城措施延長到2月7日，學校、商店、餐廳繼續關閉，搭乘公共交通工具必須配戴歐規FFP2的醫用口罩。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）直言，政府的責任是做出必要的決定，「就算大家現在都已經受夠了」。

奧地利健康部長安修柏（Rudolf Anschober）警告，變種病毒株正在全歐洲快速傳播，「接下來的10個禮拜將是疫情最困難的階段」。

(中央社)