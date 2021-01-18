3歲時四肢出現不明血點，經確診罹患血癌的小一生吳恩宇，童年經常出入醫院、勇敢對抗病魔，從沒上過幼稚園的他，去年順利入學，就讀屏東市勝利國小，跟著同齡孩子一起讀書、玩耍，他說這是生活中最開心的事。

吳母表示，恩宇出生時確診為亞斯伯格症，3歲又罹患血癌，孩子有記憶以來就要面對不斷抽血、輸血、檢查、化療等療程，除基本掉髮、嘔吐外，藥物侵蝕更讓他的腸子斷裂穿孔，經緊急手術、切除一大截生結腸，才撿回一命。

經歷一場手術，還要面對漫長癒後過程，吳母說，要恢復腸子蠕動是相當煎熬的日子，無論進食或喝水，都會異常絞痛，不過孩子始終不哭不鬧，雖然看了心疼，卻被他的勇敢所感動，醫護更給了他兒癌病房模範生的稱號。

「為什麼我不能跟其他小朋友一樣去上學」，吳恩宇的童言童語讓母親聽了不捨，吳母指出，經過一連串療程病狀總算穩定，目前就是持續追蹤，孩子心願就是上學，於是去年讓他進入勝利國小，成為小一新生，這天他笑得比誰都開心。

因為勇敢抗癌歷程，吳恩宇獲得周大觀文教基金會2021年「抗癌圓夢助學金」，基金會創辦人周進華表示，抗癌是一條漫長又孤獨的道路，很開心看見恩宇進入學校學習，讓生命繼續成長，希望他的故事能感動更多人，而我們也會確保沒有任何一位癌童要孤獨面對癌症。

(中時 )