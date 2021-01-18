遠東航空掏空案中，前合作金庫董事長、第一金控董事長廖燦昌被控與遠航董事長張綱維合謀，違法放貸22.5億元，涉違反《銀行法》遭起訴。台北地院今傳喚廖等多名被告開庭審理，廖否認犯行，強調自己服務金融業40多年來一直兢兢業業，沒有違法，希望法官明察。

廖燦昌表示，他不認為他有違法，因為他服務金融業40多年來，一直兢競業業、奉公守法，以國家、社會、銀行的利益為依歸，盡心盡力幫助社會，從來沒有違法放貸。

廖燦昌的律師廖威智則說，遠航申貸案是經過合庫常董會決議通過，廖燦昌只是依照決議放貸，並未下指示或從中施壓；遠航在合庫設定的擔保品有30億元，實際放款金額只有7.3億元，且收取3.5％高額利息，不知廖燦昌為何會被檢方指控損害銀行債權。

同案被告、合庫副總經理黃伯川也說，會放款給遠航是秉持商業判斷，並尊重授信人員的意見，並未配合廖燦昌要求辦事；遠航申貸時已重整完成，民航局也准許復飛，之後也正常營運，才會核貸，核貸3年多遠航均正常繳息還本，後來因陸客減少導致遠航營運困難，不是核貸時能預料到的。

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(中時 )