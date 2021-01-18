法國零售商家樂福幾近確定停止與加拿大商收購談判。歐股走低，投資人擔憂新冠疫情將阻礙經濟復甦，開始持觀望。另拜登(Biden)能否說服共和黨接受其1.9兆美元紓困方案，亦為市場焦點。

周一泛歐Stoxx 600指數跌0.65點或-0.16%，為407.20點，延續了上周五的收跌。油價下滑，石油天然氣股暫跌1%。

中國上季度的GDP出現反彈，但未能帶給投資人信心。中國目前疫情燃燒，收緊管制措施，可能會傷害本季的成長。

家樂福跌5.9%。加拿大零售商Couche-Tard的162億歐元收購談判，據媒體報導，雙方已經終止相關談判，Couche-Tard老闆已經與法國財長面談，確定破局。然雙方仍同意一起開發其他合作機會。

Stellantis集團上漲3%。義大利汽車集團FCA和法國PSA集團按照計畫，在上周五正式合併為Stellantis集團，首個交易日，新集團開紅盤。

(時報資訊)