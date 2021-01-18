◎口罩驗出鉛卻難稱不合格 消基會呼籲訂定標準

民眾除了防疫，防止空氣污染物也大量使用口罩，消基會今(18)日召開記者會，公布市售20件口罩的檢驗結果，其中有3件驗出重金屬「鉛」含量每公斤6到11毫克，但因為國內尚無相關標準，因此無法稱之「不合格」，因為口罩貼近口鼻，消基會呼籲政府可效法國際環保紡織協會與皮膚接觸產品中鉛含量每公斤1毫克的規範，為民眾健康把關。

◎毒口罩出爐！口罩大廠都中標 消費者錯愕

消基會去年12月到雙北市大賣場、連鎖藥妝店及電商平台購買20件口罩樣品，其中19件為醫療口罩，消基會檢測20種口罩結果出爐3件含鉛、1件溶出甲醛，鉛有3件樣品外層部位檢出，含量為6-11mg／kg為編號18號「南六醫用口罩（未滅菌）全黑款」、19號「美德醫用口罩（未滅菌）嘿嘿黑」及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）兒童紅線聖誕紅」。

◎調查局21名高官異動 雙北及台南3處長換人

法務部調查局今公布21名一級主管人事名單，六個直轄市的調查處長中，有台北、新北、台南3個調查處長調動，預計21日交接。

◎旅行社無薪假稍增溫 較上期增198人

勞動部今(18)日發布減班休息(無薪假)實施最新統計，目前計有事業單位342家、3825人受減班休息影響，較上期增加29家、142人，本次主要增幅在旅遊社，較上期增加12家、198人。

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(中時新聞網)