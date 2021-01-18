避免福灣風暴持續發酵，藝人汪建民（左）為屏東巧克力站台行銷。（林和生攝）

福灣性騷擾事件餘波蕩漾，連帶波及屏東其他巧克力業者及可可農，面對即將到來的情人節檔期，訂單始終靜悄悄，藝人汪建民聞訊後特地南下屏東站台，除了支持優質商品，更鼓勵辛苦農民，盼能早日走出陰霾。

熟悉屏東巧克力產業的黃耀寬指出，福灣事件曝光後，包括桂冠、乖乖等全台12家知名食品廠火速切割解約，卻也連帶波及屏東其他巧克力業者，原本談妥的宣傳檔期，竟無聲無息沒有商品上架，其他正在洽談的合作案也持續觀望，原本屏東之光瞬間黯淡無光。

黃耀寬說，屏東共有38個巧克力品牌，其中有7家業者曾在世界級賽事中獲獎，當然福灣不諱言是最有名那個，不過這次風波卻讓其他默默在這產業耕耘的人辛苦遭抹煞，除情人節檔期不見過去蜂擁訂單，若再不行動，恐怕後續母親節、七夕情人節等旺季也會受影響。

巧克力業者邱濬宇表示，一個品牌背後都有3、40個契作可可農，一旦訂單不來，農民也會受累，只能不斷向合作廠商解釋，盼盡快結束這無妄之災。

藝人汪建民為此特地南下為屏東巧克力站台，汪說，自己因為做過行腳節目，深知青年返鄉為了理想打拚的辛苦，且吃過屏東巧克力一直覺得很驚艷，他認為藝人幫產品站台多了不少責任，但他拍胸脯保證，國境之南的巧克力絕對經得起考驗。

(中時 )