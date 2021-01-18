新冠疫情影響下的全球狀況，讓國際間往來進入停頓的狀況，在此嚴峻的時局中，愛心活動更顯其重要；12月4日立人國際中小學的冬令愛心捐獻活動，全校師生發揮「立人精神」，將捐款分送到需要幫助的地方，在寒冬中點亮溫暖的光。

今年的愛心捐獻在12月4日舉行，學生燈塔小組就會召開會議，討論提議捐贈的單位給學校，很快就會將這些捐款，分送到需要幫助的地方。於1月18日舉行期末特殊獎項頒獎典禮，受贈單位如八里鄉安老院、口足書畫協會、罕見疾病基金會、兒童癌症基金會等十數個單位無不出席，讓這些得到溫暖的人，了解到在這個寒冷的冬風中，仍有一群可愛的孩子關心他們，希望他們堅強面對人生。

立人國中小學董事長孫國燕博士表示，台北市私立立人國際國民中小學創校人鄭前董事長惠芝博士，深信良好的品德要從小開始培養，立人自開辦以來，就教導學生要成為具有仁愛美德、慈悲胸懷、有助人心境的高品德國民。

孫國燕博士表示，該令冬送暖捐贈活動已持續進一甲子時間。

孫國燕博士提到，在每年的歲末之際，學校都會舉辦冬令愛心捐獻活動，這個有意義的活動在家長的支持及鼓勵下，孩子們都會踴躍的捐獻，發揮人溺己溺、人飢己飢的博愛精神。透過這次的活動，也讓學生了解，社會中有很多人需要他人的關懷，進而更珍惜自己所擁有的一切。

(中時新聞網)