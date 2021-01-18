在岸人民幣收跌178個基點 17:092021/01/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日美元走強、影響人民幣走勢承壓。人民幣兌美元在岸價18日16點30分收報6.4930元，較上一交易日（15日）收盤價6.4752元下跌178個基點，單日貶幅0.27％，成交量364.4億美元。 截至16點45分，人民幣兌美元離岸價貶破6.5元關卡，貶至6.5033元，單日貶值186元，貶幅0.29％。 人民幣兌美元中間價18日報6.4845元，較上一日報價6.4633元下跌212個基點，單日跌幅0.33％。 國巨擴產鉭電 年營收衝千億 海洋悲歌 小抹香鯨命喪雲林沙灘 死因待確認 (工商 ) #基點 #在岸人民幣 #收跌 #走強 #人民幣走勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 董座千金追星夢出道23年月收1.5k 戶頭剩9千慘況曝 16:502021/01/18 娛樂 台積電獨力難撐 指數早盤紅翻黑 09:222021/01/18 財經 羅智強反萊豬全台走透透 民眾手捧20份連署書力挺 13:272021/01/18 政治 《港股》經濟成長數據利多 恆指國企黑翻紅 11:082021/01/18 財經 出貨放量 京元電營收季季高 04:102021/01/18 證券．權證 資金抱團 陸股龍頭企業強悍 04:102021/01/18 投資理財 川普離任前連出重手打陸企 謝金河：台股可能漁翁得利 08:372021/01/18 財經 美元回彈 人民幣中間價、在岸價應聲下跌 12:212021/01/18 財經 滬指午盤上漲0.7％ 半導體類股大幅拉升 12:092021/01/18 財經 三星掌門李在鎔行賄案更審判2年6個月 取消緩刑當庭收押 14:032021/01/18 財經 特斯拉殺手明年推續航超1000公里新車被打臉 中科院士：不可能 12:052021/01/18 財經 財經熱門新聞 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 要聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 華爾街頭痛 拜登料提名20年來最激進監管者 美股泡沫將破？ - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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