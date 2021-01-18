近日美元走強、影響人民幣走勢承壓。人民幣兌美元在岸價18日16點30分收報6.4930元，較上一交易日（15日）收盤價6.4752元下跌178個基點，單日貶幅0.27％，成交量364.4億美元。

截至16點45分，人民幣兌美元離岸價貶破6.5元關卡，貶至6.5033元，單日貶值186元，貶幅0.29％。

人民幣兌美元中間價18日報6.4845元，較上一日報價6.4633元下跌212個基點，單日跌幅0.33％。

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(工商 )

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