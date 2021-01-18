消基會今針對藥妝店、賣場、電商平台等20款市售口罩進行調查，指出南六醫用口罩（未滅菌）-全黑款、美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑及20丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅3款樣品外層驗出鉛成分，含量為6至11mg/kg，指稱鉛可能對身體多重器官造成傷害，尤其影響發育中的兒童中樞神經最甚。

家樂福量販通路有引進的「南六醫用口罩（未滅菌）-全黒款」，所屬的口罩廠商「南六」表示，鉛在醫用口罩沒有訂國家標準，現有國家標準CNS15290有限制12歲以下的紡織物表層不能超過90ppm，就目前新聞驗出來的鉛含量6至11ppm，南六口罩遠低於標準，符合國家法規。另，布料有送驗SGS，報告顯示沒有含鉛，目前已用最速件送SGS驗成品。對此，家樂福表示，若南六能出示安全公告，會再做評估是否繼續販售。

3款口罩檢出含鉛量符合國家法規，消基會就宣布且拿來做文章，讓口罩廠商和賣場通路雞飛狗跳，跳腳氣喊：「近期疫情升溫已經人心惶惶，現在還不夠亂嗎？消基會是在刷存在感嗎？」

(中時 )