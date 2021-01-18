受到少子化、大都會區磁吸效應影響，彰化縣人口外流嚴重，人口呈現負成長且高齡化。彰化縣和美托育資源中心新建工程18日動土，彰化縣長王惠美、和美鎮長阮厚爵出席動土儀式，王惠美強調，將打造平價友善育兒環境，讓年輕人願意生、放心養。

新建托育大樓為3層樓建築，基地面積2548.82平方公尺，由中央補助3000萬元，縣府配合款1300萬元，公所自籌配合款200萬元，工程總經費4500萬元，預計明年5月完工，服務區域包括和美鎮、線西鄉和伸港鄉3鄉鎮。

和美區資源中心今天正式動工，預計明年5月完工，除了幼兒托育服務，也規畫社區活動中心，作為老人社區關懷據點，作為「老少共學」示範據點。(謝瓊雲攝)

和美區資源中心今天正式動工，預計明年5月完工，除了幼兒托育服務，也規畫社區活動中心，作為老人社區關懷據點，作為「老少共學」示範據點。(謝瓊雲攝)

王惠美表示，上任後積極與縣府團隊積極推動普及、平價的友善育兒環境，降低家長養兒育女的各種負擔，讓民眾「樂婚、願生、能養」，打造彰化成為幸福移居的好地方。

王惠美說，本工程案除了規劃托育資源中心、公設民營托嬰中心外，還將配合地方需求設立社區活動中心，結合托育服務資源及老人社區照顧，打造「老有所用，幼有所養」的老少友好社會福利空間，是縣府打造老少共學的最佳示範。

社會處指出，縣府爭取中央「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設」經費補助，在彰化、員林、鹿港辦理教具玩具汰換，前年更開辦二林區托育資源中心，並啟用「寶貝嘟嘟車」外展服務；未來將陸續在大城、芳苑、竹塘和北斗等鄉鎮，開辦托育資源中心及公設民營托嬰中心，服務在地鄉親，希望讓老少青三代，都能在彰化得到最好的照顧。

(中時 )