台中市24歲許姓男子日前到一中商圈遊戲機檯店，大玩最夯的「賽車」遊戲，因太專注遂將背包放在地上，當遊戲結束準備起身離去，未料隨身的黑色背包不翼而飛，並請店家協助報警，警方表示，男子應該是慣竊，已鎖定身分循線追緝。

許男向該轄區的育才派出所報案指稱，到一中商圈1家遊戲機檯店「桑一下」，大玩「賽車」遊戲，一時忘我將包包隨手放在座位旁地上，內有現金2000元及證件等個人物品。除了報警，偷竊影片也被PO上臉書社團《爆料公社》，籲揪竊賊、繩之以法。

監視器畫面錄下偷竊過程，當時許男專注的在玩「賽車」遊戲，1名身穿白衣、戴口罩男子來回2次在許男身後徘迴，鎖定丟在地上黑色包包，用腳勾出包包後，拿取後離去；警方依規定受理並完成筆錄，並鎖定特定對象追緝。

監視器畫面顯示，許姓男子在遊戲機檯店內，玩「賽車」遊戲，玩得很專注，隔壁1對男女在遊戲機台前也玩得忘我，竊賊當時四處張望，尋找目標，看見許男包包丟在地上，認為有機可趁，展「腳功」竊取，被害人卻毫無知覺。

(中時 )