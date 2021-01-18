劉亮佐、趙小僑孵劇本有成、孵人進度零。（林淑娟攝）

劉亮佐18日舉辦筋斗云創劇本創都平台發佈會，獲得業界許多專業人士支持。（林淑娟攝）

劉亮佐18日舉辦筋斗云創劇本創都平台發佈會，除了老婆趙小僑，好友亮哲、樊光耀都現身支持。（林淑娟攝）

劉亮佐創辦的筋斗云創劇本創都平台，自2017年創立以來已成功孵化了32部優秀劇本，總共5件作品獲得平台聯合投資機構購買，他18日舉辦發佈會，宣佈今年獲選的10部作品，遺憾的是受疫情衝擊，2020年沒有劇本媒合成功。被問到與老婆趙小僑的做人計畫時，他無奈表示：「我自己孵化4年的平台這麼成功，跟她竟然孵不出來！」兩人都說今年已經是他們努力做人工試管的最後一年，再不成功就要放棄了！

趙小僑做人工試管失敗多次，她無奈地說，自己已經41歲，很多女生30出頭也一樣有這問題，今年是她做人工試管的最後一年了，這是她給自己的期限，畢竟努力還是要有期限，「我的人生不能只有努力這件事。今年再努力看看，再沒有好消息就真的沒辦法，大家以後就不要再問我了！」劉亮佐也心疼老婆求子之路受的苦：「太辛苦了！每天看她打針吃藥，家裡有一大把的針，每天看她拿針往自己肚子上戳！臉都圓了，又是過敏又是癢的，我再也看不下去了！」

他說，他們已經有劉子銓，而且子銓也是很好的小孩，只是之前很想要有兩人共同的小孩，但如果實在沒辦法就放棄了。

趙小僑說，當女生真的很辛苦，即使是正常懷孕的女人也都很辛苦，其實家裡最想要她生小孩的是劉子銓，「子銓已經答應生弟弟或妹妹，他要付一半學費！其實最想要弟弟或妹妹的人是他！」正在緊鑼密鼓準備學測要考大學的劉子銓，大學第一志願是台藝大電影系或北藝大電影系，因為很愛小孩，還說之後上大學可以把弟弟或妹妹帶去學校玩，劉亮佐開玩笑說：「我跟他說，如果不念戲劇可以念幼保科，我投資他開幼兒園！」被問如果提早當阿公OK嗎？他笑答：「我OK啊！還可以幫忙帶小孩！」

(中時 )