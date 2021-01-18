流經淡水區興仁里、蕃薯里溪流近年突然改道，強降雨後大片農田慘遭淹沒，農民們血本無歸，里長們透過新北市議員鄭戴麗香向市府陳情（市議員鄭戴麗香服務處提供／戴上容新北傳真）

流經淡水區興仁里、蕃薯里溪流近年突然改道，強降雨後大片農田慘遭淹沒，農民們血本無歸，里長們透過新北市議員鄭戴麗香向市府陳情，農業局和淡水區公所18日到場會勘，農業局表示，現場有兩處確有部分邊坡沖刷，而另一處狀態良好仍會派員持續觀察。

淡水區蕃薯里長王壽喜表示，里內大多為年長者，長者們多以務農為業，該區域多年前曾翻修護岸，無奈近年溪流又改道，每到汛期和颱風季節，里內約5公頃農田慘遭水流侵襲，肥沃的土壤都被水流帶走，只剩下大大小小的石頭，農民們生計大受影響。

淡水區興仁里長盧仁澤表示，每當強降雨時，大屯山、後厝溪流淹沒里內多處良田，居民多年來不勝其擾，他明白新北市幅員遼闊，經費方面或許對新北市府來說是個難題，但他懇求新北市府能分段改善，他身為第一線的里長實在很心疼居民的心血泡湯。

市議員鄭戴麗香表示，兩個里區的里民年紀稍長，且都以農耕為主，居民們賴以為生的農田，近年屢遭水流淹沒，所有辛苦的成果一夕泡湯，希望相關單位提出解決方案。

農業局表示，後洲溪及興仁溪上游2案有部分邊坡沖刷情形，將由農業局研議辦理，18日現場會勘後，發現另一處興仁段730地號植物生長狀況良好，並沒有被淹沒的情形，為表謹慎，局處將持續派員觀察。

(中時 )