屏東九如鄉1處土雞場15日主動通報飼養家禽異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，18日經確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，隨即現場撲殺7543隻黑羽土雞（約10周齡）。

撲殺結束後，再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

近日冷氣團來襲氣溫明顯下降，屏東縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活耀可能伺機感染禽隻。屏東動物防疫所所長李永文呼籲，養禽業者注意溫度的變化及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病。

飼主若發現家禽有不明原因死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，要盡速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程。

(中時 )