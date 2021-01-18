國民黨發言人、新北市議員陳偉杰今年再邀時尚設計團隊客製化「金感謝」牛年紅包袋，今年特地將地方建設融入紅包設計中，外型可愛又實用（陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

農曆新年將到，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰今年再邀時尚設計團隊客製化「金感謝」牛年紅包袋，今年特地將地方建設融入紅包設計中，外型可愛又實用，服務處表示，送紅包消息一出電話不斷，另有民眾發現網路上有人喊價，一個紅包袋價格逼近100元，令陳偉杰直呼「太扯了！」。

距離農曆年不到一個月，坊間已看到各種應景紅包袋，新北市議員陳偉杰今年別出心裁，請時尚精品設計團隊幫客製化「金感謝」牛年紅包袋，把爭取成功的地方建設，如公園興建、學校修繕、換課桌椅、守護長輩、照護婦幼等通通變成設計元素，讓紅包袋不只是紅包袋，充滿創意還具文宣功能。陳偉杰服務處表示，粉專上送紅包的貼文一出，不只服務處詢問電話不斷，還有很多民眾直接跑來服務處索取。

陳偉杰說，他去年就邀請設計師朋友幫製作精美紅包袋，不僅圖樣要特殊、要有創意，紅包袋的材質也是精心挑選。去年金鼠年紅包袋推出兩周就索取一空，今年他加碼製作，除了紅包袋數量增加，圖樣設計也是處處巧思。

為什麼取名「金感謝」紅包袋？陳偉杰表示，發送紅包袋的初衷也是他對鄉親的感謝，尤其過去一年因疫情干擾，地方建設推動不易，但也因為有民眾的溫暖體諒，讓他可以努力向前，沒想到也都順利達標，完成許多項地方建設，所以他把成功爭取的建設項目融入紅包袋封面，一方面是文宣，更是他表達對鄉親支持的感謝。

(中時 )