衛福部立桃園醫院院內群聚感染再擴大！中央流行疫情指揮中心今（18日）公布國內新增1例本土COVID-19確診病例（案863），而指揮官陳時中公布昨（17日）確診醫師（案856）疫調結果，根據醫院及社區足跡共匡列161位接觸者，目前家人3名採檢結果為陰性，社區尚餘19名接觸者待檢驗。
指揮中心指出，新增個案（案863）為案838等人之同醫院護理師，1月12日接受採檢時結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17日）再次採檢並於今日確診。
至於案856確診醫師接觸者今也部分出爐，陳時中指出，案856醫院接觸者，包括接觸病患及陪病者共45名，已採檢45名，2位陰性，餘43名檢驗中；另院內員工共94名，已採檢94名，皆在檢驗中。社區接觸者部分，目前案856家人3名採檢結果皆為陰性，其餘19名接觸者檢驗中。
指揮中心針對院內群聚也進行嚴格管制，指揮中心也採取擴大隔離措施，只要與確診個案接觸者，不分有無密切接觸，皆實施居家隔離。目前院內員工需居家隔離14天人數為152名，自主居家隔離3-7天46人，共計198人。
(中時新聞網)
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