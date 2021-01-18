滿手現金的國揚（2505），今（18）日又買土地了！董事會今天召開決議以18.56億元，插旗新北市土城，買下忠義段365地號等土城總計3,199.576坪，取得該土地的50％。

國揚今天召開董事會決議通過，買下新北市土城區忠義段365地號等9筆土地，面積達3,199.576坪。每坪取得價格為58萬元，總計購地價款為18.56億元。

國揚表示，買下持分比例為50％。

(工商 )