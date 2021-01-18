國揚又買地！砸18.56億元插旗土城 17:192021/01/18 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滿手現金的國揚（2505），今（18）日又買土地了！董事會今天召開決議以18.56億元，插旗新北市土城，買下忠義段365地號等土城總計3,199.576坪，取得該土地的50％。 國揚今天召開董事會決議通過，買下新北市土城區忠義段365地號等9筆土地，面積達3,199.576坪。每坪取得價格為58萬元，總計購地價款為18.56億元。 國揚表示，買下持分比例為50％。 被動元件飆 陳泰銘身家增30億 《台北股市》台股震盪加劇 黃天牧：正常情況 (工商 ) #國揚 #買下 #土城 #插旗 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 刷卡買年菜 早鳥方案最划算 04:102021/01/18 生活新聞 科創板助陣 陸2020年半導體投資額攀峰 04:102021/01/18 全球財經 建商緊跟台積電 成業績保證 04:102021/01/18 證券．權證 《證交所》外資連4周買超止步 長榮成苦主 11:592021/01/18 財經 《台北股市》外資免「疫」力提升 三大法人賣超16.36億元 15:232021/01/18 財經 融資減、外資買 13檔績優股拚突圍 04:102021/01/18 證券．權證 劉樂妍自爆夜店當賣酒妹 狠酸台灣人吸毒亂象：不如買烤鴨吃 10:102021/01/18 娛樂 恒指開低走高 早盤大漲近200點 11:222021/01/18 財經 《半導體》記憶體市場復甦 力成獲美系外資價、評雙升 12:502021/01/18 財經 COVID-19院內感染再擴大 台股震盪幅度變大 16:492021/01/18 財經 李利國》從山中茶花看歸有光 09:082021/01/18 生活 財經熱門新聞 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 華爾街頭痛 拜登料提名20年來最激進監管者 美股泡沫將破？ - 財經 國巨擴產鉭電 年營收衝千億 - 財經要聞 - 工商時報 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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