1塊錢大妙用！疫情依舊嚴峻，又逢旅遊淡季，中央停止安心旅遊補助後，台東住房率下跌3成，45家業者自力救濟推出連續入住3晚，第3晚房價只要1塊錢暖心防疫度假專案，自即日起至3月底止，希望能藉此吸引遊客在疫情中到台東4天3夜「類出國」。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，1到3月台東旅遊處於淡季，遊客到台東，價格從2000元到5000元的房間，只要掏出1塊錢就可以入住第3晚，共有45家業者參加，其中30家只限平日，15家不限平、假日，另有伴手禮業者推出加碼1元好康優惠。

她說，美麗的台東如果只住2晚不僅可惜、也太倉促，所以業者犧牲營業利潤，象徵性地只收1塊錢，就是希望旅人們能放慢腳步悠遊台東，而且疫情中4天3夜在台東，也有類出國的感覺。

娜路彎酒店副董事長林峰銘說，自從觀光局旅遊補助到期後，台東住房率明顯下滑，業者只好自力救濟，大部分來台東的遊客都住3天兩夜，透過1元專案的補助，讓遊客多住1晚，以拉抬整體商機，不過民間力量有限，若中央能持續補助，效益可提升好幾倍。

副縣長王志輝說，來台東旅遊的型態已經逐漸在改變，以前是周末放假來台東玩，現在是「請假」來台東慢慢玩，台東提供給遊客的是讓人想一來再來，而且停留時間較久，國際間疫情依舊嚴峻，不妨來台東多待幾天，呼吸新鮮空氣。

王志輝指出，冬季的台東，在縱谷有壯麗的波斯菊、油菜花海及197線的漂鳥裝置藝術； 南迴地區知本及金崙都是泡湯的最佳季節、東海岸的碧海藍天，來台東就是要慢活，看山看海，享受美食及在地人文風情。

（＋1元優惠住宿第三晚只限平日）：鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、凱旋新宿商旅、凱旋會館、高野大飯店、旅人驛站鐵花文創館、旅人驛站鐵花文創二館、旅人驛站鐵花光點館、旅人驛站中正藏書館、旅人驛站米豆文旅、THE GAYA HOTEL、知本金聯世紀酒店、安達露西亞民宿、日暉國際渡假村台東池上、亞灣飯店有限公司、樂達統祥飯店(綠島)、仲夏綠茵庭園民宿、蕃茄咖啡民宿、函漾輕旅、翠安儂風旅有限公司、中華典藏商旅、丫一丫旺溫泉渡假村、安琪拉公主民宿、花園玫瑰民宿、沐泉民宿.沐月民宿.沐星民宿,沐泉-站前館,希望城堡民宿。（共30家）

(＋1元優惠住宿第三晚不限平假日）： 禾風新棧度假飯店、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東海岸海景渡假飯店、F HOTEL 知本館、蘋果商務旅店、綺麗鹿野渡假村、綺麗商旅台東館、晨光藝旅電梯民宿、旭旅民宿、文旅休閒民宿、輕旅主題民宿、北緯二十二度休閒民宿。（共15家）

(中時 )