部立桃園醫院日前爆發院內群聚感染，18日已累積5名醫護人員確診染疫，因應院內感染疫情升溫，桃園市衛生局與境內急救責任醫院組織緊急應變聯絡網絡，針對急重症病患啟動相關措施。

林口長庚醫院是北桃竹合作網絡的基地醫院，也是桃園市醫學中心等級醫院，針對急性冠心症、腦中風、主動脈剝離、重大外傷4大急重症，需收治於加護病房者，透過院際間轉院機制，轉院前先聯繫林口長庚醫院，了解其醫療量能後再行轉院。

若林口長庚醫院尚需時間負荷，為求把握醫療黃金時間救治，也可透過院際間轉院機制，聯繫臺北區醫療網的亞東醫院及雙和醫院等協助，對於非時間性之重症，則由其他家急救責任醫院先行協助處置。

另聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、北榮桃園分院、中壢天晟醫院、聖保祿醫院、楊梅天成醫院及怡仁綜合醫院等8家醫院提供24小時急性缺血性腦中風靜脈血栓溶解劑治療。

同時，敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、國軍桃園總醫院、北榮桃園分院、聖保祿醫院及天晟醫院等6家醫院提供24小時行緊急冠狀動脈介入術。

另衛生局已請各急救責任醫院先行整備，等衛生局通知時並於1週內恢復專責病房開放應變。

(中時 )