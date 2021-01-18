國際勞工組織(ILO)估計，全球工時數因疫情而減少14%，換算成失業人數約有400萬全時工作者失業，透過「新冠肺炎疫情全球影響調查報告」調查也發現，近半數國人對維持當前生活水準有疑慮，在在顯示大家都度過了比較辛苦的一年，台灣之星今(18日)宣佈推出2021新春限定活動，除了全家大小一起辦門號能享優惠外，5G旗艦手機或買新家電的消費者，台灣之星也提供多元商品供選擇。

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台灣之星搶在農曆春節前透過直播與粉絲拜早年、送好康，2021/02/04(四)晚上19：00於官方Facebook粉絲團準時開播：價值上萬黃金門號$1起標、全台斷貨PS5標準版遊戲主機$0限量搶及精選多項單購商品下殺最低35折。

(時報資訊)