50歲洪姓女子販毒專挑離家近的傳統市場面交，她自以為市場逃竄方便、警方難蒐證，但洪女不知其早已被警鎖定；高市刑大抓人當天恰巧寒流來襲，幹員在寒風低溫中埋伏近10小時，見她穿厚大衣、戴毛帽走出家門，一舉逮人並進屋內搜索，查扣19小包安非他命，藥腳也指證歷歷，訊後被聲押獲准。

據了解，洪女為單身獨自居住，平時無業，靠販毒維生，先前犯的毒品案，目前仍在審理中，由於洪女住家就緊鄰傳統市場，所以洪認為市場人聲鼎沸、熱鬧吵雜，同時四面八方都有出入口，不僅逃跑容易，在人潮壅擠的市場廊道交錢交貨，也增添警方蒐證難度。

不過，洪女殊不知，她自己早在去年9月就被檢舉喜愛在市場面交毒品，刑大幹員長期監控並掌握其生活作息，日前警方準備收網逮人，沒想到，當天剛好是寒流來襲，洪女也不斷更改交易時間，導致幹員在她屋外頂著刺骨寒風埋首近10小時，才見狀洪女全身包緊緊地現身。

警方雖冷到全身發抖，仍一眼認出是洪女，火速上前逮人並持搜索票進入洪女家中，扣得安非他命19包總計83.75公克、玻璃球1盒、空夾鏈袋1批等；另也到其他地方分別拘捕洪女的藥腳55歲陳姓男子、38歲連姓男子，全案依毒品罪移送3人，洪女雖否認販毒，但藥腳全盤供出，法院裁准收押。

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(中時 )