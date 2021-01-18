西寧艦出港葉俥撞損 事故原因調查中 17:292021/01/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西寧軍艦1月16日清晨出港執行任務期間，左俥碰觸水下不明物，隨即安排西寧艦安全返港靠泊。圖為海軍西寧軍艦執行反潛魚雷投射訓練。（軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍表示，西寧軍艦1月16日清晨出港執行任務期間，左俥碰觸水下不明物，隨即安排西寧艦安全返港靠泊，經檢查僅左俥俥葉部分受損，其餘人員裝備均正常，預劃本週安排進塢，由海軍自行實施受損葉片檢換後，即可恢復戰備，目前不影響艦隊兵力運用及戰備任務執行。 海軍表示，現已成立調查小組，了解肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類似案件肇生，以維艦艇進出港航行安全。 單日採檢量破萬仍不全院普篩 陳時中透露原因 美軍陸戰隊AV-8B戰機延壽至2029年 (中時 ) #海軍 #西寧艦 #受損 #葉俥 #艦隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦公布疫情足跡未遭調查 孫大千嗆陳時中雙標 09:142021/01/15 政治 強化訓練與無人戰力 美海軍10年大計抗俄中 11:212021/01/14 國際 美海軍增加近岸作戰艦的太平洋任務 反制陸影響力日增 23:592021/01/14 軍事 小貨車國道翻覆 2人遭甩出車外 國1南下頭屋路段回堵2公里 16:582021/01/16 社會 中和男子墜樓身亡 檢警調查死因 11:022021/01/18 社會 醫院群聚感染 蘇偉碩建議陳時中：下令鎖國一週 14:482021/01/17 生活 美國海軍星座級巡防艦最新研發進度 21:042021/01/13 軍事 恐怖絕命終結站 男撞上載滿竹子貨車 當場刺爆頭身亡 19:202021/01/14 社會 試射飛彈、大秀軍艦 伊朗海軍操演意外捕捉美核潛艦身影 20:272021/01/16 軍事 陳時中記者會戴口罩原因曝光 自爆有發燒：我已採檢過2次 22:362021/01/16 生活 應對印太戰略 大陸海警可動武 04:102021/01/14 兩岸新聞 政治熱門新聞 黃捷罷免會過嗎？美智庫內部民調爆最終結局 - 政治 名嘴罷免前嗆中壢人一盤散沙 後稱王浩宇活該被罷 網笑：彎轉真快 - 政治 陳冠安：陳柏惟領台胞證、拿人民幣 回台才喊台獨真香 - 政治 遭陳時中打臉後 徐巧芯檢舉周玉蔻散佈假消息 - 政治 獨／顏寬恒重話批陳柏惟「怠職」 曝自己未來動向 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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