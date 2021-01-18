海軍表示，西寧軍艦1月16日清晨出港執行任務期間，左俥碰觸水下不明物，隨即安排西寧艦安全返港靠泊，經檢查僅左俥俥葉部分受損，其餘人員裝備均正常，預劃本週安排進塢，由海軍自行實施受損葉片檢換後，即可恢復戰備，目前不影響艦隊兵力運用及戰備任務執行。

海軍表示，現已成立調查小組，了解肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類似案件肇生，以維艦艇進出港航行安全。

(中時 )