高雄中山工商電機與電子群教師兼資訊組組長楊鎮澤不僅擁有14項個人專利，在教學上也頗有成就，近10年來帶領學生們勇奪數10面國內、外科學展覽及發明競賽的獎牌，他也榮獲今年教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎殊榮。

楊鎮澤被學生喻為活動「google大神」，學生形容他就像google網站一樣無所不知，任何難題到他手上總是能迎刃而解，且最令大家敬佩的是，楊鎮澤能接受學生們千奇百怪的想法，從不擺架子，上課活潑風趣的他，時常與學生打成一片，是學生眼中的孩子王。

楊鎮澤能有這番成就不是沒有原因，楊鎮澤表示，他始終認為「只要進到他們的實驗室內，就覺得沒有無法實現這件事情」，他就是一路秉持著無畏實驗的精神，帶領著學生往前衝，學生們也都知道「試了才知道有沒有可能，況且現在不可能，不代表以後不可能」是他時常提醒學生的座右銘。

楊鎮澤除了被封有「google大神」的稱號，他更是中山工商的「鎮校之寶」，中山工商校長林昭億指出，現年42歲的楊鎮澤，在校服務長達16年，個人及教學各方面都有傑出表現，除了擁有14項個人發明專利，指導學生參加國內外創意發明也贏得無數大獎，並在全校師生共同努力下，8度獲得教育部頒發的技職之光殊榮。

中山工商董事長陳國清表示，該校於成立邏輯設計實驗室後，集結校內有志教師，甄選對數理科學及創意發明有興趣學生，利用課餘假日，勇於發想和挑戰，楊鎮澤就是第1批領航者，居功厥偉，更令他感佩的是，楊鎮澤曾受邀至各大專院校及公立高職學校演講，卻從未萌生跳槽想法，矢志為私校生默默付出，不僅是學生之福，也堪稱是中山鎮校之寶。

(中時 )