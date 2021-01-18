美國新一任總統副總統就職典禮將在美東時間20日舉行，外媒先前就揭露消息，新一任美國總統拜登預料將提名根斯勒(Gary Gensler)，擔任美國證券交易委員會(SEC)主席，此舉將讓華爾街迎來20年來最激進的監管者。

由於過去4年，川普政府給於華爾街所代表的金融市場與上市公司監管呈現寬鬆管制措施，使得過去4年美國金融市場的資產價格大幅增長，預料根斯勒上任後態度將轉趨嚴格。

也因川普政府推動企業減稅等措施，大量資金湧入市場，甚至屢創新高紀錄，直至2020年爆發新冠疫情，導致美股一度吐回川普上任以來所有漲幅，但在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯合救市下，美股不僅收付所有跌勢，甚至在科技股領漲下，再度改寫新高紀錄。這也使得許多分析師認為，在SEC加緊監管後，可能導致金融市場出現震盪。

此外，川普政府任期末端，通過了遵守美國1934年證券交易法(Securities Exchange Act of 1934)有關相SEC申報經審計的財務報告之要求，並於2020年12月2日於美國國會通過外企責問法(Holding Foreign Companies Accountable Act)，未來在美國上市的外企，若不能連續3年滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管要求，將被禁止交易，被視為對中概股的追殺行動。

至於大陸3大電信巨頭，包括中國聯通、中國移動、中國電信被迫從紐約證交所下市，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也將在2月被剔出美國場外市場，專家認為，這可能迫使大陸230家在美掛牌企業回歸陸股的腳步加快。至於拜登政府是否放鬆對陸企嚴格監管措施，外界持續關注。

據華爾街日報報導，可能被拜登提名的根斯勒，曾在2009年至2013年執掌美國商品期貨交易委員會(CFTC)，當時制定了管理數百兆美元金融衍生品的規則，因為外界認為2008年金融危機的主要風險就是來自於金融衍生品。

一些律師、市場監管人士以及遊說團體認為，根斯勒可能是20年來最嚴格的SEC主席。這些人士預估，SEC將重新啟動針對大型企業和華爾街銀行進行調查，避免重大醜聞導致市場出現危機。哈佛大學法學院(Harvard Law School)資本市場法教授Hal Scott指出，根斯勒與SEC的歷任主席行事風格相當不同，可能會有一些爭議發生。

目前拜登的團隊還未正式宣布對根斯勒的提名，知情人士透露，該名字是在喬治亞州決選勝利後才浮出。值得一提的是，根斯勒出身於高盛集團，該集團先前才與5.5億美元的和解費。

(中時新聞網)