【現場直播】偽出國體驗衝一波！台版激安殿堂「唐吉軻德」搶先開箱

日本「驚安殿堂」DON DON DONKI唐吉軻德台灣首號店落腳西門町阿曼TiT大樓19日開幕，18日預覽吸引上百位媒體與各大通路與供貨廠商捧場，甚至協助來台的台北市政府也來湊熱鬧；在全球疫情依舊嚴峻下，1至3樓、總面積500多坪賣場擺滿國人赴日必買零食、食品調味料、美妝、「18禁」用品與日本直送生鮮肉、漁品與蔬果等4萬多項，其中零食品項高達2,000項，強調自有的「情熱商品」與市場最低價均占三成，成為最大亮點，亦備受藥妝、超市界矚目。

唐吉軻德目前於日本及東南亞泰國、新加坡等市場開拓共637家店舖，一年營業額高達4,000億日圓，不僅是國人赴日必buy景點，平均消費額都在上萬日圓，首間店舖看準西門商圈的聚眾能力，除了品項多元豐富，更搶攻24小時通路商機，至於下一個據點，唐吉軻德所屬PPRM台灣泛亞零售管理顧問協理、身兼西門店長齊藤秀明指出，西門店籌備四個月就開店，目前評估店點還包括雙北、台中與高雄等地區，甚至連離島也在評估之內。

不過也有通路業者指出，要消費者買多，但沒有停車位是另一個挑戰難度。

(工商 )